Traffico, Grimaldi: Chiaia in tilt per incapacità Comune

Il consigliere di maggioranza: Cosenza dovrebbe chiedere scusa ai napoletani

NAPOLI – «Quel che è accaduto, stamane, in due delle più importanti arterie della città, tra piazza Vittoria e via Giorgio Arcoleo, fino all’imbocca della Galleria, è indegno di una città civile. File di centinaia e centinaia di automobili bloccate nel traffico per la scellerata decisione, da parte del Comune di Napoli, di riasfaltare la strada proprio nelle ore di maggior afflusso».

A dirlo è Luigi Grimaldi, consigliere comunale di maggioranza a Napoli.

«La giunta dei professori universitari non sa, forse, che queste sono operazioni che vengono pianificate di notte, proprio per evitare problemi alla viabilità? Chi paga per questo modo di fare amministrazione? È chiaro che il sindaco Gaetano Manfredi e gli assessori, che godono delle corsie preferenziali e di tutti i vantaggi legati alla carica, ignorano che cosa significhi affrontare un’ora di traffico per percorrere poche decine di metri – aggiunge –. Se l’assessore Edoardo Cosenza avesse un minimo di dignità politica dovrebbe immediatamente rinunciare alla delega alla viabilità e chiedere scusa ai napoletani. Ma sappiamo già, invece, che lo troveremo allegro e pimpante su Facebook a commentare, insieme ai suoi amici, qualche altro immaginario progetto che non vedrà mai la luce».

«O forse – conclude Grimaldi – sta già pensando alle prossime politiche, quando in caso di vittoria del centrodestra lo troveremo pronto a ritornare laddove si trovava qualche anno fa, assessore regionale della giunta Caldoro. Un trasformista attento più che ad asfaltare le strade ad asfaltare la Politica».













