Arenella: arrestato ladro di marmitte

Ieri sera gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico Fontana per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che, disteso sotto un’autovettura in sosta, ne stava asportando la marmitta e lo hanno bloccato.

R.F., 42enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato ed altresì denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.