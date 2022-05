La voce del cittadino. Marano, via Arafat: “Tutti in divieto di sosta e io ho rischiato l’incidente”

Gentile Direttore, fortunatamente non sono una cittadina maranese, ma ogni giorno per recarmi a lavoro sono costretto ad attraversare Marano e in particolare via Arafat. La scorsa settimana, percorrendola in direzione stadio, per poco non sono stato coinvolto in un incidente, in quanto le auto tranquillamente parcheggiate in divieto di sosta sul lato destro costringono ad invadere la corsia in senso opposto, fortunatamente l’incidente non c’è stato altrimenti, pur non avendo colpa, avrei dovuto pagarne i danni. Da quando è stato posto il divieto di sosta non ho mai visto una multa sulle auto, mai una pattuglia e pure è una strada molto trafficata e centrale! L’ assurdo è che nelle vicinanze ci sono ben tre parcheggi: quello dell’Asl, Segre’ e quello enorme dello stadio Stadio. E’ possibile che l’ amministrazione non intervenga?