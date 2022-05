Punti di vista. Marano, tangenti, politica e camorra. Dai processi uno spaccato inquietante, la verità può far ripartire la città

La cronaca giudiziaria di questi giorni, riferita agli anni politici a cavallo tra la fine dei Novanta fino agli inizi degli anni Duemila, e la relativa lettura dei dibattimenti attraverso giornali liberi e scevri da ogni condizionamenti (Terranostranews) fa venire la pelle d’ oca e ci induce a una seria riflessione. In quegli anni si era portati a dividere il bene dal male il buon governo dal cattivo governo a seconda delle ideologie; spesso l’ideologia di sinistra era annoverata tra le più morali e depositaria della cultura anti-camorra; quella di destra tra le più avvezze al malaffare e alla malapolitica.

Le inchieste in essere attualmente presso gli organi giudiziari nei vari processi sembrerebbero dimostrare la non veridicità di questa teoria. Il condizionale è d’obbligo perché da credente garantista, fino all’ultimo grado di giudizio, penso che nessuno e nessuna teoria può essere assunta a verità processuale.

Ma se a fine dibattimento fossero confermate le attuali teorie risultante da interrogatori, confessioni spontanee, con nomi e pagamenti di tangenti, allora ci troveremo al cospetto della più grossa mistificazione politica messa in atto nei confronti della collettività maranese. Allora il percorso di rinascita della città di Marano passa attraverso la scoperta della verità politica amministrativa di quegli anni, senza fare sconti a nessuna azione delittuosa e a nessun personaggio politico o imprenditoriale che l’ha messa in atto. Solo la verità su un decennio e più di malapolitica e collusione con apparati camorristici, se questi fossero confermati in sede di giudizio finale, potrà far ripartire la politica con la P maiuscola, perché metterebbe a nudo personaggetti politici che ancora aspirano a conquistare uno scanno nel consesso cittadino in prima persona o in delega a qualcun altro alle prossime elezioni amministrative. Da qui un appello agli organi giudiziari che stanno indagando sulle malefatte politiche- camorristiche che hanno distrutta, offesa e vilipesa la nostra Marano: indagate fino in fondo senza fare sconto a nessuno su ogni episodio con un’ azione chirurgica capace di fare ripartire la Marano votata alla cultura della legalità.

Michele Izzo