Giudice pace di Marano, l’avvocato Esposito denuncia: “Fascicoli che si smarriscono e problemi di ogni genere, non se ne può più”

L’avvocato Esposito Beniamino segnala continui smarrimenti dei fascicoli al Giudice di Pace di Marano, ormai tra i rinvii di ufficio per carenza di personale e impossibilità di gestione da parte del poco personale in forze, nonostante il loro impegno, restano enormi e ingestibili i rinvii per smarrimenti di fascicoli originali, e resta spesso impossibile la loro ricostruzione. Ciò lede il diritto di difesa dei propri assistiti ex art 24 Cost. e l’esercizio della professione forense, oltre alla carenza di messa in sicurezza, di parti dello stesso ufficio, stanze anguste e colme di orde umane e udienze intasate, che sia per la sicurezza personale e pubblica che per il periodo emergenziale da cui si sta uscendo rimane impossibile lavorare ad horas. Faccio appello agli organi preposti ai controlli di provvedere a regolarizzare lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, dello stesso ufficio.

