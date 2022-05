Giugliano: mille metri quadrati di proprietà della Regione asfaltati per un parcheggio. Carabinieri denunciano imprenditore e sequestrano l’area

143 Visite

Un’area di circa mille metri quadrati della Regione Campania ma adibita abusivamente a parcheggio. Questo è quanto emerso questa mattina dagli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. I militari della stazione di Qualiano hanno effettuato un sopralluogo a Giugliano nei pressi di un’area adiacente ad una ditta di commercio all’ingrosso sulla Circumvallazione Esterna. I controlli hanno permesso di appurare che l’amministratore unico della ditta in questione, un 64enne di Qualiano, avesse asfaltato senza alcuna autorizzazione l’area regionale per poi adibirla a parcheggio per i propri dipendenti. L’imprenditore è stato denunciato a piede libero per “invasione di terreni” mentre i mille metri quadrati sono stati sottoposti a sequestro preventivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS