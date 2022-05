Sciolto per mafia il comune di Portigliola, Greco (ex commissario di Marano) nella triade decisa dal Viminale

129 Visite

Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha sciolto per infiltrazioni mafiose il municipio di Portigliola, in Calabria. Tra i componenti della triade che reggerà le sorti dell’ente calabrese c’è anche Francesco Greco (nella foto), 64 anni, ex commissario straordinario del Comune di Marano. Greco è un funzionario del Viminale e ha ricoperto diverse volte l’incarico di commissario, sia in Campania che in Calabria e in Puglia. A Marano si insediò nel gennaio del 2017. Fu un buon commissario, molto attento alle problematiche dei furti d’acqua, dei rifiuti e del dissesto stradale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS