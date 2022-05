378 Visite

Un terreno di 3 mila metri quadri è stato sequestrato in via Recca, a Marano, dagli agenti della polizia municipale. Sequestro penale scattato alla luce di un sopralluogo durante il quale è stato accertato che il titolare del fondo aveva modificato – con alcuni interventi non legittimi e non comunicati – lo stato orografico del luogo, con contestuale taglio di alberi.













