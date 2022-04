Marano: processo camorra, imprenditoria e politica: slitta l’esame di Angelo Simeoli

118 Visite

E’ stata rinviata a fine maggio l’udienza per l’esame e il controesame di Angelo Simeoli, l’imprenditore invischiato nel processo in cui sono imputati anche i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro e l’ex sindaco Mauro Bertini. Rinvio disposto dal giudice Pacchiarini per il legittimo impedimento del legale di Simeoli, impegnato oggi anche in un procedimento giudiziario che vede coinvolto un uomo ritenuto contiguo al clan Moccia.

Simeoli – che nei mesi scorsi ha reso spontanee dichiarazioni al pm inquirente – potrà chiarire ulteriori aspetti di un’inchiesta che si poggia essenzialmente su quattro filoni: area Pip, complesso Galeota, Palazzo Merolla e mercato ortofrutticolo. Oscure vicende amministrative delineatesi nell’arco di oltre 15 anni.













