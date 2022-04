Marano, il Comune diffida la Vallesana Metalli: ha usufruito di diverse proroghe ma non ha mai liberato il deposito abusivo

165 Visite

Vallesana Metalli, c’è una nuova diffida da parte del Comune di Marano all’azienda che occupa (in modo abusivo) uno spazio del Comune di Napoli in zona via Falcone. Il comando dei vigili, nei giorni scorsi ha notificato un ennesimo atto ai titolari della ditta, paventando un intervento coattivo in caso di mancato sgombero dell’area in cui sono ammassati diversi materiali. La ditta ha già beneficiato, in circa due anni, di diverse proroghe, tutte concesse dall’amministrazione sciolta per camorra. Non è chiaro se e quando Maiello e i suoi uomini agiranno e se proseguiranno anche nella rimozione delle tabelle pubblicitarie delle ditte interdette per mafia.













