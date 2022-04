Marano, la Socrate-Mallardo apre le porte a 10 bimbi ucraini. Al Ciaurro “La Pace itinerante”

83 Visite

Sono questi giorni di angoscia, di trepidazione perché la guerra che sembrava un lontano ricordo letto nei libri di storia è tornata nella nostra vita con il suo bagaglio di morte e distruzione. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato nelle nostre menti, nel nostro vissuto quotidiano la distruzione della guerra e le ansie difronte alla crudeltà che essa rappresenta, accrescendo il senso di insicurezza che due anni di pandemia era presente in noi. Ma le coscienze civili dopo un primo momento di stupore unitamente a paura e ansia hanno avuto un sussulto di reazione che in pochi giorni si è trasformato in accoglienza nelle scuole di bambini ucraini vittime della guerra ,ai quali è stato tolto il diritto allo studio e al gioco. Questo atto d’amore ha fatto scattare negli insegnanti la voglia di essere vicino a queste piccole vittime con progetti che avessero come obiettivo l’educazione alla pace, come senso palpabile dì vicinanza dei nostri alunni con gli alunni rifugiati dì guerra ucraini. Anche l’Istituto comprensivo Socrate-Mallardo ha aperto le proprie porte a circa 10 bambini provenienti dall’Ucraina e il Dirigente Scolastico Prof.Teresa Formichella ha invitato i consigli di classe a lavorare in progetti che avessero come tema “la pace” e la convivenza dei popoli, quale ripudio della guerra, strumento di sola distruzione che non ha né vinti né vincitori ma solo macerie materiali e psicologiche che vedono come vittime in primis i bambini. In poche settimane i consigli di classe si sono trasformati in luoghi di progettazione che ha visto gli alunni protagonisti attivi con lavori artistici, teatrali e sportivi. Lavori che grazie alle figure strumentali Prof. Ruggiero Daniela e Pellecchia Dominique saranno presentati durante la manifestazione “La Pace itinerante” che si terrà mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei luoghi esterni dell’istituto Socrate-Mallardo sede centrale segmento media. Durante il percorso della pace nei vari punti all’aperto della scuola gli alunni si cimenteranno in momenti artistici, sportivi e in canti inneggianti alla Pace, come strumento di vicinanza e condivisione del dramma dei bambini ucraini. Nei giorni precedenti e precisamente lunedì 11 e martedì 12 aprile 2022 di mattina gli alunni più piccini dei segmenti dell’Infanzia e Primaria dei plessi Borsellino e Mallardo saranno protagonisti nella Villa del Ciaurro della medesima manifestazione “La Pace itinerante” con piccoli saggi artistici, sportivi e con canti al grido assordante dì Pace.

Michele Izzo.













