Brusciano, il sindaco Romano resta in carica

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro la sua elezione

Brusciano. “Non avevo paura per me, ma per la mia Brusciano”, commenta così a caldo il sindaco Giacomo Romano la sentenza del Consiglio di Stato che scandisce che resterà in carica.

Con la sentenza n° 02601/ 2022 pubblicata l’8 aprile del 2022, infatti, il Consiglio di Stato ha sentenziato che l’appello proposto contro il risultato delle elezioni comunali svolte il 4 e 5 ottobre 2021 a Brusciano è stato respinto. In particolare i giudici lo hanno ritenuto “infondato”.

“Avevo paura per la città non volevo che perdesse il treno importante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ora torneremo a lavorare come abbiamo fatto negli ultimi sei mesi. Ringrazio i miei consiglieri comunali, gli assessori, lo staff e quanti non si sono mai fatti scoraggiare. Sempre e soltanto a lavoro per una Brusciano migliore”.













