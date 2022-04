Social e camorra, Nappi (Lega): su TikTok foto choc di bimbo in manette per emulare il padre detenuto

36 Visite

“Nel giorno in cui la Dia pubblica la relazione semestrale, e viene sottolineata la svolta social della malavita organizzata, che attraverso numerosi profili diffonde il proprio inquietante messaggio, da TikTok emerge il profilo della moglie di un malavitoso inserito in un clan dell’area Est di Napoli. La donna che dà il benvenuto ai follower ‘nel circo delle mogli dei detenuti’, arriva perfino a postare la foto del figlio ammanettato a una grata; il gesto appare come un chiaro tentativo di emulazione nei confronti del genitore recluso. Come è accaduto di recente, quando mi sono imbattuto nell’album delle figurine dei clan, anche in questo caso provvederò a segnalare l’episodio alle autorità competenti”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS