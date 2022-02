Ad Arzano è già aria di rimpasto: fuori Abate e Taglialatela?

75 Visite

Anche se nessuno ne parla ufficialmente i malumori serpeggiano in maggioranza con la sindaca Vincenza Aruta che naviga a vista visto lo scollamento tra sindaca e consiglieri comunali e dirigenti e dipendenti. Ormai i fatidici 100 giorni sono trascorsi e a voler tracciare un bilancio di quanto messo in campo appare cosa alquanto difficile. All’urbanistica, l’assessore Francesco Taglialatela appare frastornato (come accadde anche a Marano nella sua precedente esperienza) dalla poca conoscenza della realtà cittadina con un comparto, quello dell’edilizia pubblica e privata ormai in ginocchio. Edilizia da sempre vulnus che attira le mire della camorra locale e dei palazzinari che starebbero ottenendo concessioni in barba alla delibera della giunta Fuschino emanata nel 2012.

Stessa cosa per l’assessore Maria Teresa Abate che non riesce a far decollare il settore assegnatogli. Insomma, a parole sembrava che si stesse rivoltando il comune ma nei fatti appare sempre più una restaurazione politica. Per quanto concerne il rimpasto in giunta non si conoscono ancora i nomi ma appare sempre più probabile un turn over con i consiglieri comunali eletti. Anche l’assessorato attività produttive gestito dall’ing. Maddalena Tramontano appare quasi statico e poco operativo. Frattanto riflettori accesi di Procura e Prefettura anche sui cantieri che dovrebbero partire a breve a seguito dei fondi ottenuti dalla commissione straordinaria del PNRR.

Luigi Vancaore













Commenti

