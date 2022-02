Pd Mugnano, bene il nuovo piano industriale rifiuti, ma ora lavorare sul parco agricolo. “Stop cemento”

88 Visite

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo Piano Industriale dei Rifiuti.

Questo permetterà di poter iniziare l’iter per la redazione del bando con cui si affiderà il servizio Igiene per cinque anni. Ci riteniamo soddisfatti. Abbiamo partecipato a varie discussioni di approfondimento con il Dirigente del settore Arch. Mantova coadiuvato dall’Ing. Oscurato, dando il nostro contributo allo scopo di garantire un servizio con livelli elevati di raccolta differenziata. Un migliore spazzamento delle nostre strade, un parco macchine all’avanguardia. Si è riusciti a ridurre i costi che ci porterà a risparmiare più di 1,5 milioni di euro in cinque anni.

Ora ci aspettano nuove sfide. E’ giunto il momento di porre al centro dell’agenda politica di questa amministrazione il tema dell’Urbanistica. Iniziando dal Piano Urbano Comunale i cui termini per l’approvazione sono slittati al 31 dicembre 2022, per questo è necessario porre questo obiettivo al centro della nostra azione politica.

Il piano regolatore attuale risale agli anni ottanta. In questi decenni il nostro territorio di appena 5,2 Kmq si è esteso in modo confuso. Oggi abbiamo un’occasione da non perdere per ridisegnare urbanisticamente il nostro Paese. Dobbiamo dare priorità agli insediamenti produttivi, considerando che Mugnano è attraversata dalla circumvallazione esterna su cui si affacciano zone con questa vocazione.

Dobbiamo intervenire sul centro storico per favorire una riqualificazione di quei manufatti che risultano fatiscenti. Preservando certamente i fabbricati che conservano un valore storico. Dobbiamo evitare però che sorgano nuovi vani che vadano ad ingolfare un centro già poco vivibile. Dobbiamo recuperare spazi. Mugnano ha bisogno di servizi. Alla espansione urbanistica non è seguita la realizzazione di spazi che garantiscono una adeguata vivibilità. Ci batteremo per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport. Una pista

ciclo-pedonale al servizio dei tanti runner, oggi costretti a correre per strada. Nuovi spazi verdi simili al Parco Sensoriale che verrà realizzato tra via Napoli e via Di Vittorio.

Abbiamo poi da difendere l’ultimo polmone verde della città: Il Parco Agricolo.

Il Partito Democratico porrà fortemente in maggioranza questa questione. Il Parco Agricolo non può più essere uno slogan da sbandierare durante la campagna elettorale. Va realizzato. Non possiamo permettere che questa zona venga aggredita. Norme sovracomunali oggi permettono di realizzare anche in zona agricola nuove unità abitative. Chiediamo, al Sindaco di dare mandato al dirigente dell’ufficio urbanistico di predisporre una deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale che apponga il vincolo di inedificabilità a salvaguardia di questa area del territorio comunale nelle more della adozione del nuovo PUC.

Un’altra sfida è quella legata al Mercato Ittico. Quello ittico è uno dei principali settori del nostro territorio, che dà lavoro a centinaia di persone. E’ stato emesso il bando per assegnare in gestione il Mercato per 16 mesi. Questo tempo deve essere utilizzato per discutere del progetto redatto con il quale vengono proposte diverse soluzioni circa la durata del prossimo affidamento, da 10 a 20 anni, e circa l’utilizzo da dare al Centro

Fieristico annesso al Mercato. Chiederemo al Sindaco di dare un’accelerata e di coinvolgere nella discussione gli stessi operatori presenti nel mercato.

Tutto questo ha bisogno però di nuova linfa per rilanciare l’attività amministrativa. Ha bisogno di una nuova squadra. Abbiamo posto questo tema da mesi sul tavolo politico e riteniamo che non sia più procrastinabile una soluzione. A tale proposito riteniamo che qualsiasi discussione relativa alla predisposizione del nuovo bilancio comunale debba essere fatta con gli assessori della nuova giunta.

Comunicato Stampa Partito Democratico Mugnano di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS