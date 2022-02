Covid, la frase di Sandro Ruotolo che suscita polemiche: “Non è ancora temo di cedere alla voglia di libertà”

116 Visite

“Proprio sui giornali di oggi – ha detto Ruotolo – c’è l’appello, l’invito, di tutto il mondo a cessare l’attuale fase di emergenza, di pandemia. Ma non è il momento ancora di cedere alla ‘voglia’ di libertà“.

Esatto, proprio così. “Cedere alla voglia di libertà”, al netto delle virgolette che non modificano il senso profondo della frase. Come se non stessimo parlando un diritto naturale. Come se “essere liberi” non fosse una condizione del cittadino in teoria scritta in quella Carta costituzionale resa ormai carta straccia. A questo ci hanno portato lockdown veri e burocratici: a convincerci, come sostiene Gramellini, che le mascherine “ci mancheranno”; a pensare che mostrare un lasciapassare per prendere un caffè non sia chissà quale sacrificio; a credere che “la libertà” sia solo un desiderio, un favore che lo Stato di volta in volta “concede”.

Non ora, non oggi, dice Ruotolo: “Non siamo ancora alla fine della pandemia”. E poco importa se tutto il mondo viaggia verso le riaperture totali. Poco importa se siamo il Paese con le restrizioni più ferree. L’Italia è fatta così: prima ci obbligano a indossare le mascherine all’aperto, misura di discutibile utilità, e poi quando magnanimamente tolgono l’obbligo ti fanno credere che “l’Italia riparte”. È una balla, e lo sa pure chi la spaccia come verità: al chiuso dovremo ancora portare Dpi, gli stadi sono ancora al 50% della capienza, il super green pass serve ovunque.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS