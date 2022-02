Giugliano perfetto nella ripresa: al De Cristofaro cade anche la Nuova Florida

47 Visite

Tre reti nella ripresa e il Giugliano liquida anche la Nuova Florida. La capolista del girone G, dopo un primo tempo contrassegnato dall’equilibrio, passa in vantaggio al 13′ del secondo tempo con Federico Cerone. Il numero 10 del Giugliano riceve da Rizzo e con un bolide dagli undici metri batte il portiere ospite. I tigrotti di Giovanni Ferraro, galvanizzati dall’ingresso in campo di Rizzo e Kyeremateng, i due attaccanti entrati al posto di Scaringella e Raffaele Poziello, giocano sul velluto e al 16′ arriva anche il raddoppio. La firma è sempre quella di Cerone, che con sinistro chirurgico dal limite batte per la seconda volta Giordani. La terza marcatura, realizzata al 27′, è del neo entrato Emmanouil, il centrocampista greco subentrato a De Rosa.













