Tram veloce. Italia Viva: “Caso e parte del Pd di Marano non sostengono l’iniziativa”

Il comitato di Italia Viva di Marano di Napoli è da sempre favorevole al progetto della costruzione del Tram Veloce che colleghi Chiaiano alla zona Flegrea (Licola) collegandosi con la circumflegrea. Sin da subito siamo stati parte attiva di questo intervento, abbiamo partecipato al coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali vista la portata del progetto nella sua dimensione ampia e metropolitana. Considerata l’importanza del progetto per la rinascita dell’intera area coinvolta, denunciamo l’ennesimo atteggiamento disfattista da parte del M5S che tramite un suo rappresentante, assai distante dalle problematiche del territorio, On. Andrea Caso, esprime un parere negativo in merito alla possibilità di realizzare un’opera di fondamentale importanza per il territorio e i suoi abitanti. Lotteremo, senza alcun cedimento e chiedendo la collaborazione e l’appoggio di tutte le forze politiche responsabili del territorio, contro questo modo di intendere la politica da parte di chi, pur di emergere, è disposto ad affossare territori e comunità già pesantemente penalizzati dalla mediocrità di alcune recenti rappresentanze istituzionali.

Mobiliteremo, sapendo che questa iniziativa non ha colori politici ma è un progetto di tutti, i nostri rappresentanti regionali e nazionali, i sindaci del territorio, tutte le forze politiche, che hanno da sempre sostenuto l’iniziativa, e la popolazione intera. È doveroso da parte nostra constatare, ancora una volta, che l’On. Caso , il partito da lui rappresentato (M5S) e anche una parte del PD locale hanno preferito non dare sostegno e appoggio ad una iniziativa di importanza vitale per il presente e il futuro di una ampia fetta di territorio. Un silenzio che si sposerebbe con i rumors degli ultimi mesi che danno l’on. Caso come prossimo candidato in pectore dell’alleanza Pd – M5S. Esprimiamo, in conclusione, profonda amarezza e sconforto per l’ennesimo tentativo di mortificazione del nostro territorio, che meriterebbe invece la totale unità di intenti di tutte le forze politiche, sane e responsabili, affinché si lavori all’unisono per il rilancio di Marano, e, allo stesso tempo, siamo fiduciosi per il prosieguo del progetto che vede nei fondi del PNRR l’unica opportunità di concretezza e fattibilità.