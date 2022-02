Codici: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico, presentata una denuncia per accertare eventuali responsabilità

94 Visite

Un primo intervento in una clinica in Abruzzo, poi l’inizio di un calvario e la decisione di una nuova operazione. Ora Angela Iannotta, 28enne di Santa Maria Capua Vetere, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta, dove è stata ricoverata ed operata per la terza volta in virtù di un drastico peggioramento delle sue condizioni. Tutto ha inizio nove mesi fa, quando la donna, sposata e madre di due figli, decide di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico per dimagrire. L’operazione viene eseguita presso una clinica abruzzese. Successivamente la giovane inizia sì a perdere peso, ma comincia anche ad avere difficoltà respiratorie e cardiache, febbre e dolori diffusi. Contattato nuovamente lo specialista che l’aveva operata, viene sottoposta ad un secondo intervento, questa volta in una clinica nel Casertano.

“È a quel punto che la situazione precipita – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che viene disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale, dove la donna è stata operata per la terza volta. Com’è possibile che da un intervento di bypass gastrico si sia arrivati al coma? Riteniamo doveroso fare chiarezza e per questo abbiamo deciso di sporgere denuncia, affinché vengano avviate le opportune indagini su questa vicenda, sugli interventi eseguiti in clinica, per capire se sono stati commessi degli errori e se ci sono delle responsabilità che hanno ridotto la donna in fin di vita”.

