Criminalità, Nappi (Lega): in nostri territori rischio scenari da Sudamerica, Lamorgese cosa aspetta?

“Basta parole, nei nostri territori bisogna agire con i fatti prima che sia troppo tardi, il rischio che si trasformino in scenari da Sudamerica è altissimo, e lo testimoniano gli ultimi gravissimi episodi, come le esplosioni di ordigni in strada, verificatisi nella provincia nord di Napoli. Ribadiamo al ministro Lamorgese, che alle promesse bisogna far seguire immediatamente azioni efficaci in ordine di strutture, forze in campo e mezzi adeguati per contrastare la camorra e riportare lo Stato dove viene continuamente attaccato”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













