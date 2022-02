Marano, abusi edilizi: a gennaio emesse undici ordinanze di demolizione

242 Visite

Sono undici le ordinanze di demolizione (per abusi edilizi) emesse dal Comune di Marano nell’arco del mese di gennaio. Quattro delle undici ordinanze riguardano il panificio Panimer di via San Rocco.

Nello specifico si tratta di ordinanza di demolizione per piccolo ripostiglio in muratura e tettoia di ombreggiatura erette in via Sant’Agostino, una laterale di via Del Mare.

In via San Rocco invece ordinanze di demolizione per la realizzazione di un capannone per confezionamento e trasporto prodotti del panificio, per la trasformazione di un lastrico solare di un deposita, per la realizzazione di una tettoia chiusa e una tettoia aperta.

Ordinanza di demolizione per edificio plurifamiliare di via Corree di sotto, zona ad altissimo tasso di abusivismo dove in tanti ancora sversano nell’alveo dei Camaldoli. Liquami.

Ordinanza di demolizione, per abusi vari, in via Parrocchia. E infine ordinanza di demolizione per abusi vari in via Vallesana e ordinanza per abusi in via Marano-Quarto, nello specifico si tratta di interventi (non autorizzati) relativi a un terreno smottato sul fronte strada.













