Pozzuoli e rione Sanità, arresti e denunce

Pozzuoli: viola la sorveglianza speciale. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, nel transitare in via Roma nei pressi del porto, hanno notato confabulare tra loro quattro uomini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno controllati accertando che uno di essi, identificato per R.D.F., 56enne puteolano sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pozzuoli dal gennaio del 2019, si trovava in compagnia di una persona pregiudicata.

Inoltre, gli operatori avevano sorpreso i due già in un’altra occasione ed hanno accertato che il 56enne, lo scorso 20 gennaio, si era intrattenuto anche con un altro pregiudicato e, per tali motivi, lo hanno arrestato per violazione delle prescrizioni inerenti la misura cui è sottoposto.

Napoli, 9 febbraio 2022

Rione Sanità: sorpreso con un coltello. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Discesa Sanità hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm.

L’uomo, un 25enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, 9 febbraio 2022

Rione Sanità: detiene droga in casa. Arrestata.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Maria Antesaecula hanno notato una donna affacciata al balcone del primo piano di uno stabile che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente in casa.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna in possesso di un bilancino di precisione mentre, nella pattumiera, hanno rinvenuto 23 stecche di hashish del peso di circa 32 grammi.

G.E., 64enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













