Comuni sciolti per mafia e appalti. A Marano nessun provvedimento dei commissari, a Sant’Antimo diverse revoche. Perché queste differenze?

La erogazione di ingenti finanziamenti provenienti dall’Unione europea, da utilizzare attraverso i Comuni per l’attuazione del PNRR con interventi in grandi appalti, ha suscitato appetiti criminali che lo Stato intende contrastare innalzando l’asticella del livello di attenzione sulle infiltrazioni delle criminalità organizzata nelle amministrazioni comunali.

I comuni attualmente sottoposti ad indagini con accessi antimafia sono quelli di Castellammare di Stabia (per il quale si attende la decisione del Ministro dell’interno sull’eventuale misura dello scioglimento del consiglio comunale), di Torre Annunziata e di San Giuseppe Vesuviano. Quelli, invece, attualmente sciolti ed amministrati da Commissioni straordinarie, nominate dal Governo, sono quelli di Marano, di Villaricca e di Sant’Antimo.

Le relazioni prefettizia di accompagnamento ai D.P. R. di scioglimento dei predetti comuni pongono in evidenza come i settori nei quali più diffusamente si annidano interessi riferibili a soggetti contigui ad ambienti della criminalità organizzata sono quelli soprattutto degli appalti di igiene urbana.

Gli strumenti giuridici che la legislazione pone a disposizioni degli organi dello Stato per contrastare i fenomeni di invasività e pervasività negli appalti gestiti dalle imprese indicate negli atti di supporto ai Decreti presidenziali di scioglimento degli organi elettivi, sono due.

Il primo strumento giuridico è contenuto nel codice antimafia è riguarda la cosiddetta informazione antimafia interdittiva”, che la prefettura emette ai sensi degli art.li 84 e 91 del D.Lgs 159/2011. Con l’emissione di questo provvedimento i comuni sono automaticamente obbligati a dismettere i rapporti contrattuali con le ditte che ne sono colpite; il secondo strumento giuridico, che nulla a che fare con il codice antimafia e con le interdittive antimafia, riguarda potere“ extra ordinem” che l’art. 145, comma 4 del D.Lgs 267/2000 ( Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce alle Commissioni straordinarie che gestiscono comuni sciolti per mafia. Si tratta del potere del collegio degli Ispettori di cui all’art. 14 della L. 203/91.

Quindi nei comuni sciolti per mafia la revoca di appalti può avvenire a seguito di interdittiva antimafia (in questo caso la revoca è automatica e non richiede uno specifico atto discrezionale della Commissione Straordinaria) oppure mediante l’esercizio del potere del collegio degli ispettori di cui al comma 4 dell’art. 145 del D.Lgs 267/2000 che è svincolato dalla sussistenza o meno di un provvedimento interdittivo del prefetto.

Infatti il citato comma 4 così recita: “ ei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso”.

Dalla lettura delle relazioni di accompagnamento dei decreti presidenziali di scioglimento dei comuni di Marano di Napoli e di Sant’Antimo è possibile evincere che in entrambi i casi tra i motivi che hanno condotto lo stato ad applicare la misura di rigore, vengono citati per entrambi gli enti, gli appalti di igiene urbana, affidati rispettivamente alla ditta TEKRA di proprietà della Famiglia Balestrieri e al Consorzio GE.MA della famiglia Calce/Zito.

La commissione della prefettura che si insediò a Marano, da quanto si legge nel decreto di scioglimento, in relazione alla ditta concessionaria del servizio igiene urbana nel territorio maranese, osserva: “L’attività di indagine ha constatato che sono stati eseguiti controlli blandi da parte dei competenti organi comunali ai fini della regolare esecuzione del servizio, consentendo alla ditta appaltatrice di ottenere ingiusti vantaggi ai danni della pubblica amministrazione..”. E ancora: “La commissione ha segnalato possibili elementi di mafiosità riconducibili all’amministratore unico nonché proprietario, il quale è legato da stretti rapporti di parentela con i titolari di altre società nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti ostativi antimafia”. Infine: “E’ emerso che nel periodo dell’amministrazione omissis ha assunti diversi dipendenti gravati da elementi di interesse ai fini antimafia”.

Va precisato che la ditta Tekra, con sede ad Angri, non è destinataria di interdittiva antimafia; lo è invece un’altra società del medesimo gruppo, che ha sede legale a Napoli. Tutte sono gestite dalla famiglia Balestrieri.

La commissione Straordinaria di Sant’Antimo, come è possibile evincere dalle deliberazioni pubblicate all’albo pretorio ha dato attuazione al citato comma 4 dell’art. 145 del D.Lgs 267/2000 con riferimento agli appalti indicati nelle relazioni di accompagnamento al d.p.r. di scioglimento del consiglio comunale, attivando per otto appalti le “necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria ha adottato per quattro appalti la revoca delle relative “deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso”.

Per quanto riguarda il Comune di Marano, ad oggi dalla consultazione dell’albo pretorio non risulta che la Commissione Straordinaria abbia attivato l’esercizio dei poteri del collegio degli ispettori con riferimento ai numerosi appalti indicati nella relazione di accompagnamento del D.p.r di scioglimento di quel civico consesso.

Va osservato che dei quattro provvedimenti adottati con i poteri del collegio degli ispettori dalla Commissione straordinaria di Sant’Antimo vi è quello quello relativo all’appalto del servizio di igiene urbana che la precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose aveva affidato alla ditta Consorzio GE.MA mediante una procedimento amministrativo ritenuto illegittimo dagli atti del D.P.R. dello scioglimento e dal Collegio degli ispettori . Procedimento questo posto in essere dall’Ingegnere Valentino che la Dda di Napoli ha sottoposto alla misura cautela dell’arresto con l’ordinanza n. 135/2020 della cosidetta operazione “Antemio“ del giugno 2020 in quanto destinatario di diversi capi d’imputazione per reati di cui ai capi 20), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) 37) per avere, tra l’latro :commesso ( capo 20) il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p. per avere, nella consapevolezza del proprio apporto causale e senza aver partecipato all’associazione criminale denominata clan PUCA, fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla conservazione, all ‘operatività e al rafforzamento dell’associazione camorristica dei PUCA, nell ‘assetto di cui al capo l) e dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo – promossa, diretta e organizzata, dapprima da PUCA Pasquale, poi da FERRIERO Amadio ed in epoca recente da PUCA Lorenzo- grazie al ruolo di dirigente rivestito in seno ali ‘U T C del Comune di Sant ‘Antimo ed alla conseguente realizzazione di un sistematico metodo illecito di condizionamento delle pratiche di quel/ ‘ufficio. In particolare: favorendo, in cambio di denaro, l ‘assegnazione di pubblici appalti banditi dal Comune di Sant ‘Antimo verso imprese controllate dal clan PUCA;

Peraltro il Consorzio GE.MA, oltre a beneficiare delle ipotizzate illegittimità poste in essere da Valentino, dettagliatamente indicate dalla Commissione di Straordinaria nella delibera n. 58 del 12.11.2020, ha individuato come area su cui disporre la sosta e ricovero degli automezzi, gli spogliatoio del personale e le altre strutture di supporto per lo svolgimento dell’appalto, un’ampia area di priorità di soggetti riferibili al clan Puca.

Va osservato al riguardo che tra i quattro provvedimenti di revoca adottati dalla Commissione Straordinaria con i poteri del collegio degli ispettori, è stato annullato dal Tar con sentenza a 05286/2021 del 28.12.2020 solo quello relativo proprio all’appalto di igiene urbana che l’ingegner Valentino, sottoposto agli arresti per reati di mafia, ovvero GEMA.

La sentenza del TAR vede come estensore il giudice Gianmario Palligiano, noto a Marano (città in cui si è formato professionalmente) poiché risulta relatore di sentenza di annullamento di interdittiva riferibile a un’attività della famiglia Nuvoletta.

Va precisato che la Commissione Straordinaria ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la predetta sentenza TAR in quanto basate – a detta della commissione straordinaria del comune di Sant’Antimo – su motivazioni giuridiche infondate, avendo il Tar confuso l’esito della white list della prefettura di Salerno, dove è stato iscritto il Consorzio GEMA, con le determinazioni assunte dalla Commissione Straordinaria mediante l’esercizio dei poteri del collegio degli ispettori; potere questo che non ha nessuna correlazione con le White List. Il ricorso sarà esaminato nel merito il prossimo 10 marzio ed è registrato al n. di R.G.9103/2021.

Il consorzio GE.MA è tra le ditte attenzionate anche recentemente dalla Commissione di accesso presso il comune di San Giuseppe Vesuviano il cui esito è ancora al vaglio del Ministro. Detto Consorzio si è affermato nella provincia di Napoli proprio presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano all’epoca in cui, dall’anno 2010 vi era una gestione commissariale. Il Consiglio di Stato, ad ogni modo, scriverà la parola fine sulla vicenda, chiarendo chi tra Tar e commissione straordinaria di Sant’Antimo abbia ragione.













