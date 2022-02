Casoria, raccolta di generi alimentari organizzata dalle ‘Donne Verdi’ per aiutare le fasce più deboli.

41 Visite

Sabato mattina si è conclusa a Casoria l’iniziativa di solidarietà promossa dalle ‘Donne Verdi’, a supporto dell’Associazione Goccia di Rugiada e della Caritas della di Santa Maria Francesca delle Cinque Piega. Un progetto partito a gennaio con la raccolta di generi alimentari da donare alle fasce più deboli, in un periodo storico molto delicato. Un lavoro che ha consentito ai volontari di raccogliere una grossa quantità di derrate, vedendo anche l’importante coinvolgimento di molti commercianti, associazioni e innumerevoli cittadini. Fra i promotori dell’iniziativa Maria Francesca Imbaldi, co-portavoce di Europa Verde per la provincia di Napoli e consigliere della VII Municipalità. “Siamo molto soddisfatte del lavoro svolto – ha sottolineato – Siamo un gruppo di donne molto unite che vuole andare avanti su questo percorso. La politica è anche e soprattutto guardare verso le persone più sfortunate, o almeno noi intendiamo farla così, senza mai levare lo sguardo dai più deboli”. Per consentire l’ottima riuscita dell’iniziativa è stato fondamentale il contributo delle donne di Europa Verde: Ines Barone, Consigliere Federale Nazionale, Monica Degli Uberti, Dipartimento sport, Adele Visconti Coportavoce Marigliano/Pomigliano, Elena Marini Coportavoce Consiglio Federale Regionale, Maria Pia Di Maio Coportavoce Gragnano, Angelita Amato, Coportavoce Afragola e GEV e Tiziana Buono, Donne verdi Casoria.













