303 Visite

Questa notte, intorno alle ore 2.20, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via Sant’Angelo, nel comune di Frattaminore, per l’esplosione di una bomba carta. Secondo quanto accertato, l’esplosione avrebbe danneggiato il cancello di uno stabile al civico 16. Indagini in corso per chiarire dinamica. Nessun ferito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS