𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐅𝐋𝐄𝐆𝐑𝐄𝐀 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎. SAVOIA: SI DISCUTA IN CONSIGLIO COMUNALE, TROPPE ANOMALIE

โ€œQuesta mattina noi consiglieri Nello Savoia, Amerigo Russo, Mario di Bonito di Fratelli dโ€™Italia, insieme ai consiglieri Antonio Carannante e Gianluca Schiano di Forza Italia, abbiamo presentato richiesta URGENTE per discutere in consiglio comunale del โ€œBando di Flegrea Lavoroโ€.

Tante le anomalie presenti in questo bando che non garantiscono la partecipazione in modo eguale per tutti.

Oltre allโ€™esperienza dei 3 mesi, abbiamo trovato unโ€™altra discriminazione.

Gli autisti che vogliono partecipare, devono possedere al momento della partecipazione la Carta Tachigrafica del Conducente, necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale.

Tale carta รจ rilasciata dalla Camera di Commercio, entro 15 giorni lavorativi (vale a dire 20 gg almeno) dalla data di presentazione della domanda.

Per cui, considerando che il bando ha durata totale di 21 giorni, esclude tutti colori che non posseggono giร la carta tachigrafica, escludendo anche coloro che la vorrebbero richiedere, ma che non ce la fanno con i tempi di scadenza del bando.

Che bisogno cโ€™รจ di possederla prima

e non solo in caso di assunzione?

Scommettiamo che รจ un altro vestito cucito su misura??

E meno male che la loro propaganda preferita era โ€œmassima trasparenzaโ€!!!

Vergogna!โ€

