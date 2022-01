2.377 Visite

Grande commozione e cordoglio a Marano, nella zona di via Piave, per la scomparsa di Anna Siano, 67 anni, avvenuta in ospedale. La donna lascia il marito e quattro figli. Da quanto si apprende era stata ricoverata nei giorni scorsi ed è poi spirata a causa di successive complicanze. I funerali della donna si terranno il 7 gennaio nella chiesa dello Spirito Santo nuovo.













