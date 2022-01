Green pass ai guariti, ecco cosa cambia da oggi

524 Visite

Scatta alle 23 di oggi, 5 gennaio 2022 la riattivazione automatica del green pass per chi guarisce dal Covid. Dopo il caos di questi giorni, le file e i ritardi per l’inserimento dei dati nella piattaforma nazionale che registra i dati relativi ai vaccini e ai tamponi, il ministero della Salute ha cambiato la procedura per i cittadini positivi al virus. Per ottenere lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione, basterà l’esito negativo di un test molecolare o antigenico. Il sistema sarà operativo dal 6 gennaio 2022.