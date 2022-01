Emergenza contagi da COVID-19, contagi sfiorano il tetto dei mille. Arzano Viva chiede l’attivazione e convocazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

422 Visite

“L’escalation di contagi da covid-19 degli ultimi giorni anche ad Arzano, dove sembra che abbiamo molti casi di positività, è assolutamente preoccupante e richiede un’iniziativa forte da parte della Sindaca, a cominciare dall’attivazione e convocazione urgente del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) che in queste circostanze di emergenza sarebbe un atto obbligato” – si legge nella missiva firmata dai consiglieri Salvatore Borreale, Luigi De Rosa e Nicola Falzarano -. “Le farmacie e i punti vaccinali sono prese d’assalto dai cittadini per sottoporsi, rispettivamente, ai tamponi rapidi e ai vaccini e gli assembramenti esterni ed interni per sottoporsi al test e ai vaccini rischiano solo di far aumentare i contagi. Anche l’incresciosa situazione che si è creata, da qualche settimana, per l’effettuazione dei tamponi molecolari Covid-19 presso il Drive-in collocato nel parcheggio adiacente al P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania sta creando gravi disagi ai nostri cittadini”. “ C’è bisogno – incalzano i consiglieri -, di razionalizzare il tutto e di impartire direttive precise se vogliamo scongiurare l’ulteriore diffusione del virus. C’è bisogno di attivarsi a livello locale con la governance sanitaria competente per individuare un’area o una struttura idonea per offrire un servizio efficiente e sicuro di vaccini e tamponi molecolari alla cittadinanza. Se si continua a sottovalutare il problema si rischia che la situazione sfugga di mano. Come opposizione politica diamo la nostra disponibilità alla Sindaca a collaborare per gestire questa fase delicata, attendiamo un riscontro immediato. Siamo pronti a fare, come sempre, la nostra parte al servizio e nell’interesse del Paese”.

