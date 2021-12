L’angolo della prof. Genitori, regalate “cultura e rispetto” ai vostri figli

114 Visite

Ultimissime ore per fare acquisti e comprare regali: una corsa frenetica per ricercare qualcosa di bello, significativo, che sia alla nostra portata e che abbia un senso.

I ragazzi chiedono in dono dispositivi tecnologici o pezzi griffati che rendano alla moda il loro outfit.

Sarebbe più bello però se i genitori regalassero altro o almeno non solo questo ai loro figli: regali come la possibilità di viaggiare anche in Italia, di visitare luoghi bellissimi che vantiamo nella nostra nazione. Oggi con lo smartphone e un clic su Google,i nostri ragazzi possono visitare virtualmente e in tempo reale ogni luogo ma sappiamo bene che non è la stessa cosa di vivere un posto dal vivo, sentendone i profumi, respirandone l’ aria, venendo a contatto con gli abitanti e loro usanze e tradizioni.

Viaggi ma anche biglietti per il teatro o per visite ai tanti musei che abbiamo nella nostra città.

Un regalo accessorio ma non di meno importanza potrebbe essere invece il rispetto per l’istituzione scolastica, che ogni genitore dovrebbe donare al proprio figlio con il suo esempio, nella consapevolezza che non lo fa per la scuola in sé ma per insegnare al ragazzo ad essere un cittadino migliore.

Negli ultimi anni infatti, l’istituzione scolastica subisce continui attacchi dalla parte genitoriale che spesso entra a ” gamba tesa” perfino nelle scelte didattiche, sovente poi, senza avere gli strumenti e le conoscenze per giudicare.

Insegniamo ai ragazzi che ciascuno ha un ruolo e nessuno di minore importanza e senza alcuna gerarchia ma, affinché un sistema complesso quale la scuola funzioni, occorre rispettare i ruoli derivanti da competenze e fare la propria parte.

Siamo tutti responsabili di ciò che trasmettiamo ai nostri alunni e figli prima di tutto con il nostro esempio.

Auguri

Prof.ssa Annamaria Schettino













