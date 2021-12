Marano, vigilia di Natale con la sorpresa per i residenti di via Antica Consolare Campana: un’altra antenna pronta ad essere installata

186 Visite

Vigilia di Natale con la sorpresa per gli abitanti di via Antica Consolare Campana: un’altra antenna (telefonia mobile) potrebbe essere a breve installata, in un punto (secondo i cittadini della zona) soggetto a vincolo archeologico. Gli operai del gestore telefonico avrebbero avviati i lavori per l’installazione dei cavi elettrici, solo ieri sera si è saputo che erano destinati alla telefonia. Naturalmente da Comune nulla si riesce a sapere: i commissari sono chiusi nel loro inutile e dannoso silenzio; all’ufficio tecnico fanno lo scaricabarile; il neo titolare delle attività produttive non si sa debba occuparsene anche lui e se ne sia al corrente. Ai cittadini possiamo dare un solo consiglio: ricorso al Tar denunciando che non vi è stata opportuna pubblicità alla vicenda. A Quarto ha funzionato per un analogo caso. Se poi i cittadini della zona aspettano che i problemi li risolva qualche politico da strapazzo, allora poco o nulla otterranno. Ieri a San Rocco, intanto, completata la terza installazione.













