Calvizzano, buoni spesa Covid: pubblicata la graduatoria

133 Visite

Si avvisa la cittadinanza che è stata pubblicata, con Determina Dirigenziale n. 644 del 22/12/2021, sul sito del Comune di Calvizzano la graduatoria con le prime 400 istanze ammesse a ricevere il buono spesa emergenza Covid-19. I beneficiari riceveranno, tra stasera e domani, il buono attraverso un SMS al numero di cellulare indicato in fase di domanda con l’ammontare dell’importo accreditato e del PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti. Il beneficiario potrà, quindi, recarsi con il codice fiscale, il PIN e un documento di riconoscimento presso i soggetti accreditati ossia esercizi commerciali per l’acquisto di generi di prima necessità e presso il Comune per l’acquisto dei ticket mensa scolastica. Le ulteriori istanze, non ancora ammesse, saranno oggetto di un approfondimento istruttorio da parte degli uffici comunali, in quanto c’è un numero cospicuo di cittadini che hanno commesso degli errori nel form di adesione alla misura di solidarietà alimentare. Tali errori materiali (ad.esempio: Certificazione ISEE riferita all’anno 2020, mancato inserimento dell’ISEE 2021, carte d’identità non corrispondente al richiedente, ecc..) non consentono al momento l’ammissione. Pertanto coloro che non riceveranno l’SMS potranno rettificare la propria posizione sanando le incongruenze riscontrate. I termini e le modalità per la rettifica saranno comunicati alla cittadinanza mediante un avviso pubblico e anche attraverso i miei canali social. Considerato il particolare momento storico che stiamo vivendo, considerato che i nuclei familiari richiedenti sono quelli più esposti alla crisi economica, accentuata dalla pandemia, daremo la possibilità a coloro che hanno commesso degli errori di integrare la propria domanda e di rientrare comunque nella prossima graduatoria che stilerà l’Ufficio dei Servizi Sociali.

Link per visualizzare la graduatoria: www.urly.it/3g-hk













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS