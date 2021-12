Ultimo contro i virologi star: “Pagliacci, tornate in corsia tra la gente”

144 Visite

L’esibizione pro vax in tv dei virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti non è andata giù a Ultimo. Dopo aver ascoltato “Sì sì vax”, canzone parodia sulle note di Jingle Bells cantata dai tre medici su Rai Radio1, il cantautore romano ha deciso di sfogarsi sui social e non le ha mandate a dire: «Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star» le sue parole.













