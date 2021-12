Covid e scuola, un’isola felice c’è

In tempo di pandemia spesso siamo critici verso la sanità che spesso ha una comunicazione caotica, che disorienta i cittadini già di per sé spaventati da una emergenza sanitaria interminabile. Ma nel caos della comunicazione sanitaria vi è un’isola felice all’ASL Napoli 2 nel dipartimento scuola sicura, capitanata dalla dott. ssa Margherita Crispino. La dottoressa Crispino con capacità e competenza ogni giorno con gran senso di abnegazione guida le varie Istituzioni Scolastiche nelle procedure di contrasto al virus, che mettono in sicurezza studenti, docenti e personale tutto della scuola, con ripercussioni positive anche sulle famiglie coinvolte nella positività da covid. La Crispino con spirito di sacrificio senza mai perdere la pazienza riesce a infondere con dolcezza sicurezza negli operatori scolastici chiamati a contrastare il virus. La disponibilità 24 ore su 24 della referente dell’ASL Napoli 2 al contrasto Covid per una scuola sicura é la dimostrazione che esistono punte di eccellenza nella sanità locale che in silenzio con competenza permettono alle tante migliaia di studenti di poter esercitare il diritto allo studio in piena sicurezza. Alla referente della scuola sicura ASL Napoli 2 dott. ssa Margherita Crispino vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta la comunità scolastica maranese, per il lavoro certosino svolto a tutela della collettività scolastica.

Michele Izzo