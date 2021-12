M5S, Muscarà: “Antica città di Velia, dopo 16 anni piano di riqualificazione al palo”

58 Visite

Interrogazione della consigliera regionale: “Perso finanziamento di 9 milioni”

“Sono trascorsi 16 anni dalla legge regionale con la quale è stata istituita un’area di riqualificazione paesistico-ambientale, nei pressi dell’antica città di Velia, tra Ascea e Casalvelino, ma del piano di riqualificazione previsto, da redigere d’intesa tra i Comuni e la Soprintendenza, non c’è traccia. Un’opportunità persa, assieme ai nove milioni di finanziamento per un piano che avrebbe cambiato il volto di un territorio a elevata attrattività turistica. Parliamo di un’area, situata all’interno del parco nazionale del Cilento, nella lista del patrimonio mondiale Unesco. Al danno si aggiunga la beffa. In assenza del piano, infatti, è vietata ogni modifica di riassetto del territorio, così come è vietata qualsiasi opera edilizia, a eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico”. Lo denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e segretaria della Commissione Ambiente Maria Muscarà, che sulla questione ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“La legge – aggiunge Muscarà – prevedeva che se non si fosse proceduto a un piano attuativo entro 12 mesi, la Regione avrebbe dovuto nominare un commissario ad acta. Ad oggi i finanziamenti sono andati in fumo, non è mai stato messo mano ad alcun piano e non è chiaro perché la Regione non abbia esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla sua stessa legge. L’unico effetto è l’ennesima opportunità mancata per rilanciare il territorio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS