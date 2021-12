71 Visite

Una frana (foto d’archivio), secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, ostacolerebbe il transito delle auto in via Euclide, a Marano, nei pressi di Villa Borghese. I cittadini avrebbero segnalato il crollo alle autorità competenti. Si transita per via Silvano. Seguono aggiornamenti.













