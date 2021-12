Arzano. Cimitero consortile Arzano-Casoria-Casavatore, decade il consiglio consortile

81 Visite

Cimitero consortile Arzano-Casoria-Casavatore, decade il consiglio consortile, revocato definitivamente dal neo sindaco di Casavatore, Luigi Maglione, anche il dibattuto incarico ad Antonio Pugliese. Una doppietta amministrativa che mette definitivamente la parola fine a una querelle che si trascinava avanti da circa un anno e che aveva bloccato difatti le attività interne al consorzio. Dopo una serie infinita di tira e molla, a seguito delle contestuali dimissioni dei componenti del consiglio in rappresentanza di alcuni dei comuni associati e venendo meno il numero legale, l’assemblea dei sindaci (che sovrintende il consiglio) composta dalle fasce tricolori Raffaele Bene (Casoria), Cinzia Aruta (Arzano) e Luigi Maglione (Casavatore) ha deliberato, così come previsto dallo statuto, la decadenza del consiglio in attesa delle nuove nomine. Insieme all’assemblea decade anche l’ex presidente Raffaele Bruno che aveva sollevato e ingaggiato contro il consorzio una vera e propria crociata contestando atti e provvedimenti tra cui proprio la discussa nomina di Antonio Pugliese revocata nei giorni scorsi dal primo cittadino di Casavatore che con proprio decreto ne ha disposto l’inefficacia. Nomina che era stata bocciata sia dal consiglio che dall’assemblea dei sindaci.

L’inefficacia della nomina di Pugliese è avvenuta a seguito delle risultanze emerse dagli accertamenti compiuti dal manager del consorzio, l’avv. Francesco Leo, che ne hanno poi determinato la decadenza. Designazione, quella di Pugliese, avvalorata dall’ex sindaco Vito Marino nonostante le richieste avanzate dai membri del consiglio consortile dopo le incongruenze che sarebbero emerse sui requisiti posseduti all’atto della partecipazione alla selezione pubblica varata dal comune di Casavatore. A sollevare la questione morale e di trasparenza era stato anche il noto legale, nonché componente di punta del consorzio, l’avv. Giuseppe Salzano. Intanto Pugliese, anche se la strada appare però tutta in salita, avrebbe presentato ricorso al Giudice del lavoro per cercare di contestare nel merito la sua decadenza. Ora la gestione resta nelle mani del direttore Francesco Leo che avrebbe presentato diverse denunce e dossier in Procura a seguito delle minacce subite sia in consiglio che attraverso il recapito di una lettera di minacce. La missiva anonima, contenente le minacce di morte, era stata recapitata presso gli uffici del camposanto di via Porziano. Nella lettera, indirizzata al direttore pro tempore l’avv. Francesco Leo, i “corvi” avrebbero fatto esplicita richiesta allo stesso di “togliere le mani dalle carte” e di “dimettersi” dalla carica di dirigente. La cosa ovviamente fu subito denunciata ai carabinieri e alla Procura di Napoli Nord. Le indagini da allora non hanno tralasciato alcuna pista. Da quella interna a quella eventualmente legata alla politica, passando per la criminalità organizzata da sempre attratta dal miraggio di lucrosi affari all’interno del cimitero. Una situazione grave che metterebbe in luce uno spaccato a tinte fosche fatto di presunte pressioni e di complicità nemmeno tanto velate. Il cimitero ha rappresentato negli anni passati una delle basi operative del clan Moccia che proprio nel luogo Santo aveva avviato la sua gestione degli appalti, la costruzioni di loculi e inceneritore, il controllo totale delle attività interne determinando di fatto, nel 2008, anche lo scioglimento del comune di Arzano per condizionamenti della camorra. Al vaglio della magistratura, dopo le denunce di Leo, sarebbe finito il bando e il decreto sindacale di nomina tanto contestato.

G.M.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS