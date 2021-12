Pallanuoto, oggi l’Aktis sfida la capolista Vis Nova

74 Visite

Una gara dall’alto quoziente di difficoltà quella di domani, Sabato 11 Dicembre a Monterotondo. L’Aktis Acquachiara, infatti, sfiderà oggi la capolista Vis Nova nel quinto turno di campionato in A2 Maschile.

I leoni giallorossi guidano a punteggio pieno la Regular Season )insieme a Canottieri, Florentia e Muri Antichi) e, nell’ultimo turno, hanno avuto la meglio sul CUS Palermo col punteggio di 15-7.

Proverà a mettere in difficoltà l’esperta formazione capitolina l’Aktis Acquachiara, con la freschezza e l’entusiasmo dei suoi giovani, che nell’ultima uscita casalinga si sono dovuti arrendere alla Rari Nantes Florentia con un punteggio bugiardo (9-3): la compagine acquachiarina,m infatti, ha macinato gioco creando tantissime azioni offensive non concretizzate.

Margini di crescita, quelli dell’Aktis, sempre più ampi settimana dopo settimana, partita dopo partita.

“E saremmo potuti essere ad uno step ancora successivo – spiega il tecnico Walter Fasano – se non ci fossero stati i numerosi problemi legati agli spazi acqua per gli allenamenti scaturiti dalla chiusura di numerosi impianti sportivi, in primis la Scandone. Affinchè un gruppo così giovane possa crescere e migliorare ha bisogno di allenarsi e giocare quanto più possibile in vasca da 33. Detto ciò, affronteremo, secondo me, la formazione meglio organizzata di questo campionato; un impegno difficile ma cercheremo di giocarci al meglio le nostre carte”. Fischio d’inizio del match previsto per le ore 16:30.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS