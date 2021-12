SOLITA STORIA: MANCA ANCHE L’ACQUA IN TANTE ZONE DI MARANO. DECINE DI SEGNALAZIONI

53 Visite

La solita storia, che si ripete anche in inverno. Manca l’acqua già da ieri sera o da stamani all’alba in molte zone di San Rocco e traverse limitrofe, come via Corree di Sotto. Dal Comune nessuna comunicazione. Verosimilmente dovrebbe essersi trattato della solita problematica agli impianti idrici, alle pompe di sollevamento. Seguono aggiornamenti, intanto i cittadini protestano. Si protesta ormai per tutto: aule al gelo, mancanza di pubblica illuminazione, stadio chiuso, strade distrutte o sporche. Ma tanto altro ci sarebbe da dire anche su altri fronti: il Puc, i fondi Pics ormai quasi persi, la mancanza di un comandante dei vigili, la mancanza di interlocuzione tra i commissari e le parti sociali del territorio.













