Marano, a 93 anni si battezza nella chiesa del santo patrono

162 Visite

A San Castrese, nella parrocchia del santo patrono, durante la Santa Messa delle 12,15, con l’autorizzazione del Vescovo Don Mimmo Battaglia, la signora Assunta, novantatreenne della zona collinare di Marano, ha ricevuto il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia. Non c’è età, infatti, per raggiungere la famiglia dei cristiani. Tra i numerosi fedeli presenti si percepiva un’emozione particolare: battezzare significa “immergere” nell’acqua e chi viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e risorge con lui come “nuova creatura”. Accanto ad Assunta la madrina Maria Baiano, Padre Sereno, che ha curato personalmente il percorso catecumenale, e un emozionato Don Luigi Merluzzo, il parroco, che ha celebrato la Santa Messa. Alla signora Assunta gli auguri più belli dalla Redazione di Terranostra News.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS