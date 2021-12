La Cassazione ribalta tutto: scarcerato Giovanni Nuvoletta

È stato scarcerato Giovanni Nuvoletta, figlio di Lorenzo, boss della camorra scomparso molti anni fa, dopo la sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione.

Nuvoletta, oggi 52enne, era stato arrestato nel 2015 a Milano con l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, reimpiego di capitali illeciti in relazione ad alcune attività nel settore della ristorazione e del commercio nel Milanese. Era stato condannato in appello a 16 anni di reclusione.