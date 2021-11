Crollo palazzina, Giuseppina non ce l’ha fatta

213 Visite

Non ce l’ha fatta la signora Giuseppina, moglie di Mario Sgambato, vittime del crollo di una palazzina di via Napoli a San Felice a Cancello. È morta questa notte dopo il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli. La donna al suo arrivo era stata intubata per le gravissime ustioni riportate su tutto il corpo. Doppio lutto per la cittadina della Valle di Suessola, che si risveglia con questa tragica notizia.













