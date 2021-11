CENTRI MASSAGGI, I NAS NE CHIUDONO 11

L’operazione, condotta d’intesa con il ministero della Salute e in collaborazione con i reparti dell’Arma territoriale e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ha portato, in particolare, alla contestazione di 80 violazioni delle norme per la corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 . Di queste, 36 per la mancata sanificazione e l’assenza di informazioni per gli utenti sulle norme di comportamento per evitare il contagio, 44 per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione anti-Covid, come nel caso di 20 operatrici prive di green pass. Dipendenti trovati a lavorare senza mascherine o certificazione verde sono state individuate, ad esempio, a Bolzano e Pavia. Altrehanno riguardato attività svolte in ambienti inadeguati e in assenza dei minimi requisiti professionali e hanno portato, nelle situazioni più gravi, alla sospensione delle attività. Sono state inoltre accertate 15 irregolarità penali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per esercizio abusivo della professione, tra cui il caso di una cittadina di origine cinese, titolare di un centro massaggi di Firenze, priva di permesso di soggiorno e già segnalata per il reato di sfruttamento della prostituzione.