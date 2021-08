Marano, la selezione per il nuovo avvocato del Comune è ormai un giallo, una sorta di spy story….Vincerà Marciano?

318 Visite

C’è attesa e interesse per la procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo avvocato convenzionato per il Comune di Marano. L’avviso pubblico, emanato dall’Ente nelle scorse settimane, è scaduto lo scorso 17 agosto e ora si attende l’annuncio del vincitore, che doveva presentare un’offerta economica mediante il Me.Pa., il Mercato elettronico per la pubblica amministrazione. Si aggiudicherà l’incarico colui che offrirà un’offerta più vantaggiosa partendo da una base d’asta di 100 mila euro. Ai candidati è richiesto, pena esclusione, di avere almeno 15 anni di iscrizione all’albo professionale e 15 di rapporti con la pubblica amministrazioni. Criteri a dir poco stringenti, che hanno fatto storcere il naso a tanti e gridare allo scandalo molti altri.

Da giorni circola con insistenza il nome dell’avvocato Raffaele Marciano, che ha già lavorato con gli attuali commissari straordinari alla guida del municipio. Marciano, sposato con un’ex dipendente del Comune di Marano, sarebbe dunque il favorito. Alla procedura avrebbero preso parti altri 4-5 candidati oltre a Marciano: si fanno (informalmente) i nomi degli avvocati De Feudis, Sgobbo e Salvemini.

Chi vincerà? Per molti addetti ai lavori l’esito è più che scontato? Vincerà Marciano. Ma come si fa a stabilirlo prima se non si conosce l’entità dell’offerta inviata via Me.Pa.? Dovrebbe essere un segreto, no?

I commissari, intanto, continuano a tacere su tutta la linea. Sono passati 65 giorni dal loro arrivo in città e a tutti (quelli onesti e perbene) sembra una grave forma di mancanza di rispetto.













