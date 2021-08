Marano: coinvolto in un incidente, Michele ha bisogno di sangue. L’appello della mamma

687 Visite

Questa volta ho bisogno di aiuto, scrivo per mio figlio Michele Ruggiano, coinvolto in un brutto incidente in via San Rocco, a Marano il giorno 18 agosto. Ha bisogno di sangue, ha emoglobina molto bassa e non potrà essere operato se non migliora la situazione. E’ un pluritraumatizzato e ha bisogno di due interventi. Chi può, al di là del gruppo sanguigno, si rechi al centro trasfusionale del Cardarelli di Napoli e doni per Michele Ruggiano, ortopedia 2 sempre al Cardarelli. Al centro trasfusionale del Cardarelli da lunedì ore 8.30 alle 11.00 fino a venerdì. Vi ringrazio di cuore fino da ora. E a tutti chiedo di pregare e inviare luce. Non vi risponderò sulle domande. Abbiate bontà. Michele non è grave, ma non sta bene, ha bisogno di tutto l’aiuto che possiamo dargli a ogni livello. Grazie di cuore.

Rosanna Camerlingo (Marano).













