Covid Quarto, dall’8 al 18 agosto 60 nuovi casi con 25 guariti

Ecco l’aggiornamento sull’andamento epidemiologico a Quarto. Dall’8 al 18 agosto si sono registrati 60 nuovi casi con 25 guariti. I cittadini attualmente positivi sono 71. Continua, purtroppo, a salire il numero delle persone contagiate anche se resta in linea con la situazione regionale e nazionale. Vi raccomando ancora una volta di seguire tutte le regole di sicurezza, anche in vacanza, di osservare il distanziamento e di indossare le mascherine. Continuiamo anche ad aderire alla campagna vaccinale. Il vaccino resta l’unica vera soluzione per uscire da questa terribile situazione.

Antonio Sabino sindaco di Quarto.













