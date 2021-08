Marano, zona San Castrese. I residenti: “Siamo stremati dalla mancanza di acqua”

162 Visite

Gentile Direttore, siamo un omogeneo gruppo di cittadini che abitano in zona San Castrese e traverse limitrofe, ossia le zone più colpite dalla criticità idrica, e teniamo a denunciare come in queste ore siamo stremati dalla mancanza di acqua. Per cui diciamo basta a questa grave criticità che non ci dà tregua e comporta solo e gravi e pesanti disagi ai cittadini. Nelle nostre case i rubinetti sono a secco e la situazione è diventata davvero allarmante. Non riusciamo più a provvedere neanche alle norme igieniche primarie, non possiamo usufruire neanche di una goccia di acqua e con queste alte temperature la situazione la si può definire disumana. Siamo indignati perché le bollette le paghiamo, l’acqua la paghiamo, i nostri diritti da cittadini li rispettiamo e poi questo è in trattamento che ci viene riservato da chi di competenza? Chi vi dà il diritto di lasciare senza acqua la gente, con anziani e bambini, in questi periodi di elevate temperature? Il solito problema agli impianti? Esigiamo delle spiegazioni.













