Marano, i gatti sbranati negli ultimi mesi. Alcuni cittadini hanno sporto denuncia e attendono interventi risolutivi

I gatti spariti negli ultimi mesi, alcuni sbranati da randagi. A Marano diversi residenti, uniti in un comitato, hanno segnalato il caso alla competente autorità sanitaria, vigili e, infine, ai carabinieri. E’ una storia che si trascina da molto tempo, che ha spinto poi il comitato a sporgere denuncia. Gli episodi (almeno quattro sarebbero i gatti uccisi, alcuni facenti parte di colonie feline) si sarebbero concentrati in un periodo che va da maggio a dicembre. I randagi sarebbero stati prelevati, portati in canile, ma sarebbero poi scappati. Uno di questi da Castelvolturno avrebbe fatto ritorno a Marano. Il branco si troverebbe oggi nella zona del corso Mediterraneo. Chi ha sporto denuncia, dopo essersi confrontati un po’ con tutti, ritiene che si possa fare di più per individuarli e riprenderli. Le zone in cui furono uccisi sono racchiuse tra via Cesina, via San Rocco, via Corree di Sotto.













