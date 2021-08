Scampia, fiamme nell’Officina delle Culture Gelsomina Verde: è un incendio doloso

169 Visite

Incendio all’Officina delle Culture Gelsomina Verde di Scampia. Un rogo di natura quasi certamente dolosa provoca danni alla struttura che era sorta in ricordo della 22enne uccisa nel 2004 nella guerra tra clan. A darne notizia è stato il presidente della struttura Ciro Corona. Ecco il suo post Facebook: “Incendiata l’ Officina delle Culture Gelsomina Verde. Non sappiamo ancora l’entità del danno né quali possano essere le motivazioni di un atto incendiario gratuito, sta di fatto che l’incendio è di natura dolosa. Non saranno le fiamme a spegnere le energie che porteranno al riscatto dell’Officina, né con le fiamme riuscirete a spegnere l’entusiasmo. L’abbiamo ricostruita una volta, da soli, lo rifaremo oggi con una rete nazionale alle spalle”.













