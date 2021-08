Vaccini, Open day a Capri per studenti e personale scolastico

103 Visite

Sull’isola di Capri si terrà un Open day vaccinale dedicato al personale scolastico e agli studenti. L’iniziativa, denominata “w la scuola” e organizzata dall’ASL Napoli 1 centro, è stata programmata per venerdì 3 settembre, dalle 9 alle 17, nel palazzetto dello sport dell’isola ed è rivolta a tutte le fasce d’età. Sono mille le dosi disponibili. “Il vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che studenti e personale scolastico possano finalmente vivere l’attività didattica in presenza – spiega il direttore generale dell’ASL Napoli 1 centro Ciro Verdoliva -. In vista dell’avvio dell’attività didattica, che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano senza dover ricorrere alla Dad, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie”.













